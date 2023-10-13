Россиянам рассказали, взлетят ли цены на мясо к Новому году

До Нового года в России не ожидается сильного повышения цен на мясо, сообщил ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин. Это объясняется тем, что такой скачок цен уже произошел – стоимость мяса выросла на 35-40%, отметил он в интервью НСН.

«С весны это началось, все мясо очень подорожало, а сейчас все потихоньку идут на уступочки, – добавил Рябинкин. – Баранина как подорожала, не падает. Говядина наоборот вниз немножко пошла. Свинина непонятно почему подорожала, ее сбыта и так практически нет. Видимо, так решили», – рассказал он, добавив, что сетевые магазины в стране уже стали снижать цены.

Сбить высокие цены на говядину, по мнению эксперта, помогут белорусские поставки. А подорожание баранины связано с тем, что ее закупает Иран в Дагестане и Калмыкии.

«Им дешевле за доллары баранину брать, потому что он у них так не скачет. Здесь вниз уже никак не пойдешь. В Иране баранина дороже, чем в Москве», – заключил эксперт.

Напомним, мясо вошло в список продуктов, наиболее заметно подорожавших этой осенью.

Рост цен на куриное мясо эксперты ранее объяснили ростом издержек производства на фоне того, что большая часть используемого птицефабриками оборудования производится за рубежом.