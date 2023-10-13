В Москве юноша покатался на американских горках и впал в кому

Студента из Москвы госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как он побывал в парке аттракционов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В парке 18-летний юноша оказался вместе с друзьями. Вместе они решили пойти на американские горки, где есть несколько петель, а посетителей поднимают на высоту 24 метра.

В тоннеле, как сообщила родственница пострадавшего, у него резко ухудшилось самочувствие. Вскоре аттракцион остановили. Работники попытались самостоятельно реанимировать гостя парка, но сделать это не удалось.

Молодой человек попал в больницу, где у него диагностировали отек головного мозга. На данный момент юноша находится в реанимации в коме.

На данный момент специалисты выясняют, что могло повлечь за собой такие последствия.

В пресс-службе «Острова Мечты», где произошел инцидент, «Газете.Ru» заявили, что у молодого человека были зафиксированы проблемы с сердцем.

Комментарий пресс-службы «Острова Мечты»:

«Первую помощь гостю оказывал дежурный врач парка, затем посетителя, находившегося в сознании, забрала бригада скорой помощи. Все действия происходили согласно должностным инструкциям персонала, требованиям безопасности и охраны, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Нареканий к состоянию гостя, покидавшего парк, не было. Ситуация не связана с деятельностью парка развлечений. Данный аттракцион полностью исправен, должным способом сертифицирован и поставлен на государственный учёт в соответствии с действующим законодательством», — заявили в пресс-службе.

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