В Можайском округе построят новую подстанцию скорой помощи

Подстанцию скорой медицинской помощи построят в селе Поречье Можайского городского округа, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

«Объект включен в государственную программу Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время ведется проработка территории под его размещение», — говорится в сообщении.

Подстанция скорой помощи рассчитана на дежурство трех бригад в смену. В здании разместятся диспетчерская, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема, иные административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории появится гараж для автомобилей, открытая стоянка, парковочное пространство.

Сдать новый объект здравоохранения планируется в 2025 году.