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Губернатор Подмосковья открыл первую очередь животноводческого комплекса

Воробьев: животноводческий комплекс сможет производить 65,7 тонны молока в год

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в регионе первую очередь животноводческого комплекса «ТиЭйч-Рус Милк Фуд», сообщает пресс-служба правительства Московской области.

«Очень приятно, что сегодня мы открыли комплекс на 3 тыс. голов. Это приличный объем инвестиций. Уверены, что нас ждет следующий такой же большой рывок по удвоению бизнеса, который наши вьетнамские друзья здесь реализуют. Хочу пожелать, чтобы компания была прибыльной. Ну а мы со своей стороны будем все государственные, региональные программы максимально направлять на поддержку подобных современных предприятий», — сказал Воробьев.

Животноводческий комплекс (ЖК) — первый проект в сфере сельского хозяйства, реализуемый компанией из республики Вьетнам (TH Group). После его завершения производство молока на предприятии достигнет 65,7 тыс. тонны в год, что составляет более 9% от его общего производства в Подмосковье.

Общий объем инвестиций в проект — 6,8 млрд рублей. Комплекс рассчитан на 6 тыс. фуражных коров. Здесь будут работать порядка 300 сотрудников из Подмосковья.

В состав животноводческого комплекса (после ввода первой из трех очередей) входят: 3 коровника (основной, профилакторий и родильное отделение), 2 переходные галереи, доильно-молочный блок, склад кормов, а также хранилища. Проектная мощность первого этапа - 16,9 тыс. тонны в год.

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