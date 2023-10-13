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Жители Ленобласти засняли стадо диких кабанов, гуляющих по дороге поселка Рахья

Под Петербургом заметили стадо диких кабанов прямо на дороге

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Телеграм-канал «Dorogi_lo»

В Ленинградской области очевидцы заметили диких кабанов, которые прогуливались по населенному пункту. Об этом сообщает Telegram-канал Dorogi_lo.

Инцидент произошел в поселке Рахья Всеволжского района. На кадрах свидетелей можно заметить, как по дороге быстро идут около десяти диких животных. При этом среди них есть как взрослые особи, так и более молодые. Почему они выбрали маршрут, которые пролегает через наполненный людьми населенный пункт, неизвестно.

Водителей призвали быть осторожными на дорогах. Местным жителям посоветовали не кормить кабанов, так как после этого дикие свиньи могут прийти снова. Если в такой ситуации не дать им еду, они будут добывать ее на огороде.

Ранее в центре башкирского села женщина подралась с медведицей.

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