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«Могут привести к гастриту»: врач рассказала о самых опасных продуктах для завтрака

Врач Мухина: кислые продукты нельзя употреблять на завтрак

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Shutterstock

На завтрак не стоит употреблять слишком кислые продукты, потому что это может привести к проблемам со здоровьем. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Эксперт пояснила, что кислые продукты окажут раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт.

«Если мы будем начинать свой день с апельсинового сока, кислых ягод, фруктов, например ананаса, то все это будет способствовать воспалению слизистой и даже развитию гастрита», — отметила Мухина.

По ее словам, в качестве первого приема пищи лучше употреблять щелочные продукты, которые не будут негативно воздействовать на слизистую органов пищеварения. Кроме того, на завтрак отлично подойдут каши и омлеты, заключила диетолог.

Диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что на завтрак лучше всего есть овсяную кашу, потому что она оказывает обволакивающее действие и хорошего влияет на желудочно-кишечный тракт. По ее словам, в этой каше содержится много витаминов B, необходимых для нормального функционирования нервной системы, а также клетчатка и магний.

Ранее ученые выявили худший и лучший варианты завтрака.

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