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Жители Новосибирска увидят «частное» лунное затмение

Сотрудник планетария Никифоров: новосибирцы увидят лунное затмение 29 октября

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Жители Новосибирска смогут увидеть «частное» лунное затмение 29 октября в 3 часа 15 минут, в тени будет находиться только 13% спутника. Об этом Сиб.фм рассказал сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

«Это означает, что когда вы будете наблюдать за этим явлением, кусочек луны будет скрыт в тени. А потом это пройдет, затмение закончится и луна снова будет полностью освещенная», — пояснил специалист.

При этом никакого отрицательного влияния на человека в связи с этим событием оказано не будет.

«Наоборот, оно не даст человеку поспать. Он будет заряжен силой и возбуждением, что он увидел лунное затмение — некое астрономическое событие, которое происходит не каждый месяц, а с периодичностью один-два раза в год», — сказал Никифоров.

Он добавил, что сотрудники планетария планируют наблюдать за явлением при благоприятных погодных условиях и возможно будут вести трансляцию.

До этого сообщалось, что 14 октября состоится последнее солнечное затмение 2023 года. Жители Земли смогут наблюдать, как солнечный диск превратится в кольцо. При этом Луна не полностью закроет свет Солнца, а только перекроет его по центру, создавая эффект светящегося кольца.

Ранее геолог объяснил, может ли суперлуние спровоцировать катаклизмы.

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