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Женщина вызвала домой курьера, чтобы он помог ей поймать таракана

Mothership: в Сингапуре женщина вызвала курьера, чтобы он поймал таракана в доме

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germainlce/TikTok

В Сингапуре женщина вызвала домой курьера, чтобы он помог ей поймать таракана, пишет Mothership.

Как рассказала женщина, она проснулась ночью и увидела на полу в гостиной «большую черную вещь». Надев очки, сингапурка поняла, что это был таракан. Домохозяйка, которая была в этот момент одна в квартире, настолько испугалась насекомого, что вызвала курьера, чтобы тот помог помог ей поймать незваного гостя.

Курьер принял такой заказ и приехал по нужному адресу. С помощью салфетки мужчина поймал таракана и даже помог клиентке выбросить мусор. После этого женщина обратилась в службу поддержки и попросила отблагодарить своего сотрудника доставки за оказанную помощь. Кроме того, сингапурка рассказала об этой истории пользователям соцсетей.

«Ты должна выйти за него замуж», — шутят зрители.

Ранее ученые превратили таракана в киборга, не причинив ему вреда.

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