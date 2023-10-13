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Аэропорт Перми заплатит пассажирке 300 тыс. рублей за сломанную из-за скользкого пола ногу

Российский аэропорт выплатит женщине компенсацию за перелом на скользком полу

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Shutterstock

Жительница Перми сломала ногу при падении на территории местного аэропорта и отсудила в качестве компенсации 300 тыс. рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда.

В декабре 2022 года россиянка выходила из аэропорта, поскользнулась и сломала при падении ногу. Она обратилась в суд. Ответчиком на процессе оказалась АО «Международный аэропорт Пермь».

Как стало известно, сотрудники аэропорта не проводили уборку входной группы в то время, когда упала пострадавшая. В итоге суд встал на ее сторону и обязал аэропорт заплатить женщине 300 тыс. рублей за причиненные страдания.

Ранее суд обязал парк развлечений в Первоуральске выплатить 500 тыс. рублей ребенку, получившему на батуте центра перелом позвоночника.

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