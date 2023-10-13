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Авиаэксперт рассказал, на сколько лет России хватит имеющихся самолетов

Авиаэксперт Гусаров: имеющихся самолетов России хватит примерно на 10 лет

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В России нет масштабных проблем с обслуживанием самолетов, считает авиационный эксперт Роман Гусаров. По его словам, имеющихся воздушных судов стране хватит еще примерно на 10 лет. За это время промышленность должна будет обеспечить импортозамещение минимум 90% авиапарка, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Проблемы с обслуживанием затронули пока только двигатели самолетов последнего поколения, в числе которых – А320/321neo, рассказал Гусаров. Проблема касается порядка 20 самолетов этой модели.

«Пока признаков массового убытия самолетов, кроме этой небольшой части, мы не видим, – добавил авиаэксперт. – Все-таки у нас более 600 магистральных самолетов в авиакомпаниях. Сейчас речь идет об очень небольшом проценте, который под угрозой».

В целом эта ситуация подтверждает актуальность выполнения программы импортозамещения в заявленные сроки, добавил Гусаров.

Серьезных сложностей с ремонтом самолетов не предвидится, так как в Россию поставляются комплектующие по параллельному импорту. Плюсом является и тот фактор, что в России воздушные судна достаточно молодые, и при нормальном техобслуживании их хватит еще примерно на 10 лет. В то же время к 2030 году по планам российская промышленность импортозаместит авиапарк на 90%, заключил авиаэксперт.

Напомним, Минтранс сообщал, что часть российских самолетов по-прежнему обслуживается за рубежом. Всего, по данным главы ведомства Виталия Савельева, в России сейчас эксплуатируется 1 288 самолетов, свыше 1 160 из которых являются гражданскими.

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