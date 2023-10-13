Вагнеровец вернулся с СВО, устроился таксистом и погиб в ДТП под Волгоградом

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», который вернулся со спецоперации на Украине в родной город Калач-на-Дону под Волгоградом, погиб в ДТП. Об этом сообщил портал V1.ru со ссылкой на пресс-службу МВД Волгоградской области.

Стало известно, что 43-летний мужчина добровольно вступил в ЧВК «Вагнер» и после службы вернулся домой. Мужчина устроился на работу в такси.

В ночь на 12 октября мужчина на своем Renault столкнулся с Audi с 22-летней девушкой за рулем на регулируемом перекрестке у школы № 3. Для бывшего вагнеровца травмы оказались несовместимы с жизнью.

18-летний пассажир такси и водитель второй легковушки выжили, но им потребовалась помощь врачей.

Знакомые вагнеровца рассказали корреспонденту, что трагедия случилась из-за того, что тот «не знал меры». У мужчины остались дочь и сын.

До этого легковой автомобиль врезался в ограждение на МКАД, пострадали четыре человека.

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