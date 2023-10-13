Страны СНГ призвали участников войны в Израиле прекратить бои и открыть гуманитарные коридоры

Главы Министерств иностранных дел стран СНГ призвали стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить бои и открыть гуманитарные коридоры. Об этом пишет ТАСС.

Также представители МИД стран СНГ в своем заявлении заявили, что обеспокоены эскалацией палестино-израильского конфликта. Они осудили проявления экстремизма и терроризма.

Дипломаты к тому же осудили взятие мирных граждан в заложники, а также неизбирательное применение силы.

В странах СНГ также обеспокоены угрозой гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

До этого глава Минздрава Палестины Мэй Кайле назвала происходящее в секторе Газа гуманитарной катастрофой. Она призвала немедленно помочь мирному палестинскому населению.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа.

Также Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.