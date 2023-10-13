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Россиянам объяснили, как перестать бояться суеверий

Психолог Митрохина: суеверия являются всего лишь образами воображения

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Суеверия являются всего лишь обычными приметами, которые не имеют реального влияния на жизнь человека. Об этом в интервью РИАМО заявила практический психолог Елена Митрохина. По ее словам, чем больше человек знает о происхождении поверий, тем меньше обращает на них внимания.

«Задумайтесь, почему вы суеверны. Возможно, вам это приносит утешение или чувство контроля. Попробуйте понять, что суеверия — это всего лишь образы нашего воображения, и они не должны влиять на наши поступки», — сказала Митрохина.

Она посоветовала начать постепенно противостоять своим суевериям, делая то, что они запрещают.

Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов в свою очередь отметил, что вера человека в приметы и магию — ни что иное, как механизм психологической защиты. По его словам, множество людей регулярно ищут символы, подтверждающие их желания.

Практический психолог Елена Митрохина до этого рассказала, каким образом обряды приобретают популярность в обществе и становятся частью повседневной жизни. По ее словам, когда люди слышат рассказы о том, как какой-либо обычай помог другим найти любовь, обрести успех или здоровье, то начинают верить, что и сами могут получить подобный результат.

Ранее россиянам объяснили, почему стремление к идеалу может быть опасно.

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