В Мексике рейс задержали на два часа из-за роя комаров в самолете, пишет издание UPI.

Как пишут СМИ, рейс должен был вылететь по расписанию, но самолет задержали на два часа из-за роя комаров, попавших в пассажирский салон. Бортпроводники пытались избавиться от насекомых подручными средствами, но их попытки не приносили успеха.

Свидетели инцидента рассказали, что комары сами улетели после того, как всех пассажиров вывели из самолета, а в салоне выключили свет. По словам официальных лиц, международный аэропорт Гвадалахары, откуда вылетал лайнер, расположен среди густой растительности и частых паводков, что делает его идеальным местом для размножения и жизни различных насекомых.

Ранее бывший пилот самолета четыре года издевался над знакомой, пролетая над крышей ее дома, в котором она жила вместе с семьей.