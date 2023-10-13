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В Мексике рейс задержали на два часа из-за роя комаров в самолете

UPI: рейс в Мексике задержали на два часа из-за роя комаров в салоне самолета

В Мексике рейс задержали на два часа из-за роя комаров в самолете, пишет издание UPI.

Как пишут СМИ, рейс должен был вылететь по расписанию, но самолет задержали на два часа из-за роя комаров, попавших в пассажирский салон. Бортпроводники пытались избавиться от насекомых подручными средствами, но их попытки не приносили успеха.

Свидетели инцидента рассказали, что комары сами улетели после того, как всех пассажиров вывели из самолета, а в салоне выключили свет. По словам официальных лиц, международный аэропорт Гвадалахары, откуда вылетал лайнер, расположен среди густой растительности и частых паводков, что делает его идеальным местом для размножения и жизни различных насекомых.

Ранее бывший пилот самолета четыре года издевался над знакомой, пролетая над крышей ее дома, в котором она жила вместе с семьей.

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