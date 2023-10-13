Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге нашли маленькую девочку в сланцах, которая шла по улице одна

В Екатеринбурге на улице обнаружили маленькую девочку, которая шла по улице одна

close
100%
Shutterstock

Под Екатеринбургом очевидцы обнаружили девочку, которая шла по улице без верхней одежды. Об этом сообщает Е1.

По словам нашедших ребенка людей, на вид ей было не больше трех лет. На девочке не было верхней одежды, вместо теплых ботинок на ногах были сланцы.

«Ребенок шел в сторону железнодорожного переезда, в направлении Малого Истока. Девочка была одна», — поделились очевидцы, которые заметили девочку.

По их словам, найденная не могла ничего сказать и постоянно показывала на детский сад недалеко от этого места. Взрослые пришли в заведение, но там воспитатели сказали, что не знают этого ребенка.

Очевидцы вызвали на место полицию. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Ранее на детской площадке в Петербурге нашли мальчика с переломом шеи и отравлением неизвестным веществом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий