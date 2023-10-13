В Екатеринбурге нашли маленькую девочку в сланцах, которая шла по улице одна

Под Екатеринбургом очевидцы обнаружили девочку, которая шла по улице без верхней одежды. Об этом сообщает Е1.

По словам нашедших ребенка людей, на вид ей было не больше трех лет. На девочке не было верхней одежды, вместо теплых ботинок на ногах были сланцы.

«Ребенок шел в сторону железнодорожного переезда, в направлении Малого Истока. Девочка была одна», — поделились очевидцы, которые заметили девочку.

По их словам, найденная не могла ничего сказать и постоянно показывала на детский сад недалеко от этого места. Взрослые пришли в заведение, но там воспитатели сказали, что не знают этого ребенка.

Очевидцы вызвали на место полицию. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Ранее на детской площадке в Петербурге нашли мальчика с переломом шеи и отравлением неизвестным веществом.