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Россиянам рассказали, когда гнев может говорить о психическом расстройстве

ОСН: раздражительность иногда может быть симптомом расстройства психики

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Приступы гнева и раздражительности могут говорить о нарушениях работы нервной системы. В отдельных случаях при сочетании с другими симптомами они могут также расцениваться как симптомы расстройства психики, выяснила Общественная Служба Новостей.

Первым признаком расстройства тревожного, биполярного расстройств, шизофрении или депрессии является раздражительность, потеря интереса к тем делам, которые увлекали ранее, ухудшение памяти, подозрительность и замкнутость. Специалисты при таких симптомах рекомендуют обратиться к врачу.

Также легкие приступы гнева и раздражительности могут говорить о незначительных нарушениях работы нервной системы, вызванной, к примеру, недостатком сна, солнечного света. В этих случаях чтобы побороть вспыльчивость, специалисты советуют нормализовать сон, стараясь ложиться и просыпаться в одно время, а также легко ужинать. Рекомендуется также снизить потребление сладкого. Норма для мужчин составляет не более 9 чайных ложек (36 г) в день, а для женщин — не более 6 чайных ложек (24 г).

Среди других причин раздражительности – гормональный сбой, при затягивании которого следует обратиться к врачу, слишком большие физические нагрузки, применение некоторых лекарств.

Ранее врачи сообщали, что частая раздражительность может быть симптомом болезней щитовидной железы, нервной системы или скрытой инфекции.

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