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Чеченский суд на полгода продлил срок заключения избитому сыном Кадырова Журавелю

Чеченский суд продлил срок заключения избитому сыном Кадырова Журавелю

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Кирилл Брага/РИА Новости

Чеченский суд продлил на шесть месяцев срок заключения избитому сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Никите Журавелю. Об этом пишет Telegram-канал Sota Project.

Мужчина был задержан за попытку сожжения Корана.

До этого Кадыров опубликовал видео встречи с избитым его сыном Журавелем.

На кадрах молодой человек рассуждает об изучении ислама.

«Ты не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят», — комментирует его слова Кадыров.

Глава Чечни заявил, что отсутствие твердости и определенности в намерении, а также неуверенность выдали в Журавеле осквернителя, который сжег Коран осознанно для того, чтобы оскорбить мусульман. При этом вместе в одном кадре Кадыров и Журавель не появляются.

27 мая жителя Волгограда, 19-летнего Никиту Журавеля доставили в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих в связи с сожжением Корана. По версии Следственного комитета России, Журавель сжег священную книгу мусульман в районе Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, свои действия он снял на телефон.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.

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