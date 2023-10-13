Чеченский суд на полгода продлил срок заключения избитому сыном Кадырова Журавелю

Чеченский суд продлил на шесть месяцев срок заключения избитому сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Никите Журавелю. Об этом пишет Telegram-канал Sota Project.

Мужчина был задержан за попытку сожжения Корана.

До этого Кадыров опубликовал видео встречи с избитым его сыном Журавелем.

На кадрах молодой человек рассуждает об изучении ислама.

«Ты не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят», — комментирует его слова Кадыров.

Глава Чечни заявил, что отсутствие твердости и определенности в намерении, а также неуверенность выдали в Журавеле осквернителя, который сжег Коран осознанно для того, чтобы оскорбить мусульман. При этом вместе в одном кадре Кадыров и Журавель не появляются.

27 мая жителя Волгограда, 19-летнего Никиту Журавеля доставили в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих в связи с сожжением Корана. По версии Следственного комитета России, Журавель сжег священную книгу мусульман в районе Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, свои действия он снял на телефон.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.