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Во Франции задержали напавшего на школу мужчину с ножом

BFMTV: неизвестный зарезал учителя в школе во французском Аррасе, его задержали

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InfosFrancaises/X

Мужчина с ножом напал на школу в городе Аррас на севере Франции. По данным телеканала BFMTV, злоумышленник успел убить одного преподавателя и ранить несколько человек. Информацию подтвердили в министерстве внутренних дел.

Полиция задержала подозреваемого и его брата. Подробности инцидента выясняются.

До этого в Ленинградской области ссора двух 11-летних братьев близнецов закончилась ножевым ранением. Выяснилось, что двое несовершеннолетних братьев поссорились, в ходе конфликта, один из подростков взял на кухне нож и ударил им своего брата по лицу, после чего лег спать.

Мать близнецов обнаружила сына, женщина пыталась самостоятельно остановить кровь, но не справилась и вызвала скорую помощь. У мальчика диагностирована резаная рана щеки.

Ранее Жители Челябинска организовали патрули после случаев нападения на детей.

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