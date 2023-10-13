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Воздушная тревога звучит в южных районах Израиля

В южных районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги

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Chen Junqing/Global Look Press

Сирены воздушной тревоги звучат в южных районах Израиля рядом с сектором Газа, сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

Также сообщалось, что Армия обороны Израиля за ночь нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в Газе.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военные страны готовятся к следующим этапам войны против радикального палестинского движения ХАМАС.

По его словам, ЦАХАЛ готов провести операцию на всем Ближнем Востоке и везде, «где есть необходимость в обеспечении безопасности».

Хагари добавил, что ответственность за то, что может случиться с теми, кто не эвакуируется по предупреждению израильских властей из северной части сектора Газа, лежит на ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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