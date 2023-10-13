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Полиция допрашивает детей, которые жестоко избили девочку на уроке в башкирской школе

В Башкирии полиция начала допрос школьников, избивших одноклассницу на уроке

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Башкирии правоохранители устанавливают обстоятельства избиения школьницы, после которого ее на вертолете доставили в Уфу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

На данный момент специалисты опрашивают предполагаемых участников произошедшего и проводят проверку. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности. Работники профильных структур проверят условия обучения и условия проживания семьи девочки.

Инцидент произошел в деревне Савалеево. Когда учительница вышла из кабинета, мальчики 11 и 12 лет избили девочку. В результате она получила травмы поджелудочной и ушибы по всему телу.

Только после того, как она пришла домой, ее госпитализировали. Для того, чтобы переправить пострадавшую в Уфу, медики воспользовались вертолетом.

Ранее на Урале сотруднику администрации сломали нос из-за неотправленного письма.

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