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В АТОР пообещали вернуть россиянам деньги за туры в Израиль

Вице-президент АТОР Мурадян: россиянам вернут деньги за отмененные туры в Израиль

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Depositphotos

В Израиль планировали поездку 150 туристов из России, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Им предоставят стопроцентную компенсацию за отмененные туры, заверил он в беседе с НСН.

Сейчас бронирования израильского направления остановлены, а операторам запретили продавать туда туры, отметил Мурадян.

«Те туристы, которые планировали поездки и купили туры, по большей части проходят процедуру отказа и получения стопроцентной компенсации. Всего 150 россиян планировали именно туристическое путешествие, то есть купили путевку у туроператоров», – пояснил Мурадян.

По данным АТОР, за первые 6 месяцев этого года с целью туризма в Израиль приехали всего 5% россиян от 100 тыс. человек. Остальные – это релоканты либо путешественники, отправившиеся в Израиль с другими целями. В целом туристическая отрасль Израиля столкнется с убытками, однако не из-за россиян – это направление они и раньше выбирали не очень часто, отметил Мурадян.

Напомним, утром 7 октября в Израиле началась война с движением «Хамас» с обстрела израильской территории сотнями ракет. Боевики зашли на территорию страны, взяли под контроль ряд населенных пунктов. В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа.

Сегодня израильская армия ЦАХАЛ призвала всех мирных жителей Газы (более одного миллиона человек) уехать на юг в течение 24 часов. Минобороны страны уведомило ООН о подготовке атаки, ожидается, что военные перейдут в наземное наступление. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

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