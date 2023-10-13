В Новом Уренгое заметили мужчину, который приставал на улице к девочке и звал ее в гости

Неизвестный мужчина взволновал своим подозрительным поведением жителей Нового Уренгоя. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова местной жительницы.

Инцидент произошел около дома на Молодежной улице. Странный мужчина подошел к восьмилетней девочке, играющей на детской площадке. Взрослый настойчиво предлагал ребенку зайти к нему в гости и поиграть там с ним.

«Девочка испугалась и укрылась в одном из магазинов. Описать мужчину она не смогла», — рассказала местная жительница. Она также добавила, что на детской площадке отсутствует освещение.

Как отмечается, странного человека, который зовет детей в гости, видели и на других площадках. Личность мужчины пока не установлена.

Ранее жители Челябинска организовали патрули после случаев нападения на гуляющих детей.