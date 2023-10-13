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В Новом Уренгое заметили мужчину, который приставал на улице к девочке и звал ее в гости

В Новом Уренгое мужчина заманивал играющую на улице девочку к себе в гости

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Jens Buttner/Global Look Press

Неизвестный мужчина взволновал своим подозрительным поведением жителей Нового Уренгоя. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова местной жительницы.

Инцидент произошел около дома на Молодежной улице. Странный мужчина подошел к восьмилетней девочке, играющей на детской площадке. Взрослый настойчиво предлагал ребенку зайти к нему в гости и поиграть там с ним.

«Девочка испугалась и укрылась в одном из магазинов. Описать мужчину она не смогла», — рассказала местная жительница. Она также добавила, что на детской площадке отсутствует освещение.

Как отмечается, странного человека, который зовет детей в гости, видели и на других площадках. Личность мужчины пока не установлена.

Ранее жители Челябинска организовали патрули после случаев нападения на гуляющих детей.

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