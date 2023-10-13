Путин назвал спецоперацию на Украине попыткой закончить войну с 2014 года

Президент РФ Владимир Путин во время заседания глав стран СНГ заявил, что российская специальная военная операция на Украине (СВО) — это попытка прекратить войну на Украине, которая идет еще с 2014 года. Он отметил, что СВО не нужно считать началом войны.

О начале спецоперации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Он сообщил, что принял такое решение в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик. По словам российского лидера, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

В начале октября 2023 года Владимир Путин назвал целью специальной военной операции на Украине окончание начатой Киевом войны. Российский лидер обратил внимание, что не Россия устроила «кровавый и антиконституционный» государственный переворот в Киеве в 2014 году.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что обозначенные президентом цели спецоперации не изменились и будут достигнуты.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».