Сухогруз с зерном с Украины и судно из России столкнулись в Мраморном море

В Мраморном море в Турции столкнулись два сухогруза с зерном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

По данным источника, сухогруз Haje Halimeh с пшеницей, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся в Мраморном море с сухогрузом Asomatos, перевозившим зерно из порта Кавказ в России в израильский Ашдод.

Первый сухогруз имеет длину 122 метра и идет под флагом Коморских островов, второй — 169 метров и идет под флагом Панамы.

Часть палубы Haje Halimeh была разрушена. Уточняется, что последствий для людей и экологического ущерба в результате происшествия нет.

9 октября стало известно, что сухогруз «Генрих Гасанов», который направлялся в порт Амирабад в Иране, сел на мель на 150,4-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Экипаж судна составлял 14 человек. Порт приписки сухогруза — Астрахань. Повреждения сухогруза, разлива топлива, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Черном море подорвался на мине турецкий сухогруз Kafkametler.