Путин рассказал об ожиданиях с экспортом зерновых в России

В России ждут, что экспорт зерновых культур в 2023 году составит не менее 50-60 млн тонн. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств СНГ, которое проходит в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

Утром 13 октября Путин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры стран обсудили развитие двусторонних отношений в различных областях, а также затронули вопросы региональной безопасности и обстановки на границе Таджикистана с Афганистаном.

Кроме того, Путин и Рахмон обсудили вопросы работы в Таджикистане крупнейшей 201-й российской военной базы — она считается одним из ключевых факторов стабильности в регионе.

До этого российский лидер провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее Владимир Путин дал российский паспорт участнику спецоперации (СВО) из Киргизии, который на родине был осужден на 10 лет.