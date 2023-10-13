Президент РФ Владимир Путин поздравил Российскую академию образования с 80-летием, назвав ее главным центром развития педагогических наук в РФ, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в России создана одна из самых сильных в мире образовательных систем, и немалая заслуга в этом принадлежит Российской академии образования.

Путин отметил, что страна ждет от Российской академии образования весомой научной поддержки учительского труда. Он обратил внимание на важность комплексного, системного и междисциплинарного подходов в исследованиях в области педагогических наук.

«Нужно стремиться лучше, эффективнее использовать потенциал новых технологий для улучшения качества образования и подготовки педагогов. <...> И, безусловно, важно сохранять, развивать лучшие гуманистические традиции отечественной педагогики», — подчеркнул президент.

До этого Путин поручил наверстать упущенное в системе образования новых регионов России.

Ранее в России начали обсуждать вопрос изменения статуса магистратуры.