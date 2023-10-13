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В Москве поймали аферистов, которые украли у спортсменки Светланы Тимошининой 1 млн рублей

Задержаны мошенники, укравшие у спортсменки Светланы Тимошининой 1 млн рублей

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mos.ru

В Москве задержаны подозреваемые в похищении миллиона рублей у чемпионки России, Европы и мира по прыжкам в воду Светланы Тимошининой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии правоохранителей, мошенниками являются два молодых человека 18 и 19 лет.

«Сейчас им предъявлено обвинение, оба находятся под подпиской о невыезде», — сообщается в публикации.

Аферисты связались со спортсменкой в конце сентября и представились президентом Федерации прыжков в воду РФ Станиславом Дружининым. По словам неизвестных, на женщину вскоре могут возбудить уголовное дело за перевод денег в недружественные страны.

В результате спортсменка перевела деньги на «безопасный счет». Только спустя время она поняла, что ее обманули.

Ранее в Петербурге мошенники похитили у пианистки 10,5 миллиона рублей.

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