В челябинском поселке неизвестные преследуют гуляющих вечерами детей

В поселке АМЗ в черте Челябинска неизвестный напал на школьниц. Об этом сообщает 74.RU, ссылаясь на комментарий матери пострадавших девочек.

Подозрительных мужчин заметили в районе улицы Дмитрия Неополитанова и Мебельного поселка. Первое нападение на несовершеннолетних они совершили там около двух недель назад.

«Дети шли от бабушки, старшей дочери 11 лет, младшей — 8. Я позвонила им в 17:38, они сказали, что идут домой. Через несколько минут перезвонила, но дочь уже была в истерике. Она рассказала, что когда подходили к дому, мужчина с «телескопичкой» в руке схватил ее за плечо и прижал к забору, сказал дать ему телефон. Она перепугалась, отдала. Он начал лазить в телефоне, но в какой-то момент ей удалось его выхватить, и они с младшей побежали домой. Он сначала бежал за ними, потом остановился», — объяснила родительница.

Женщина утверждает, что этот же мужчина вскоре после инцидента напал на ее мужа и порезал ему ногу ножом. Недавно причастных к этим нападениям вновь увидели на улице. Бандиты шли за мальчиком и девочкой, но те сумели убежать по совету супруга собеседницы издания. Она приняла решение не писать заявление в полицию.

«Нам сказали, что раз дело касается ребенка, вас затаскают, будут привлекать ПДН», — пояснила россиянка.

Сейчас на территории поселка проходят регулярные рейды. По вечерам местные жители выходят на улицу, чтобы не допустить повторения ситуации.

В полиции города сообщили, что уже начали проверку по факту произошедшего.

Ранее пьяный россиянин напал на улице на девочку и набросил ей на шею удавку.