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Турция отправила гуманитарную помощь для сектора Газа

Ahaber: Турция направила самолеты с гуманитарной помощью для Газы через Египет

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Турция направила самолеты с гуманитарной помощью для для сектора Газа, которую доставят через Египет. Об этом сообщает телеканал Ahaber.

Уточняется, что соответствующее распоряжение было отдано турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

12 октября сообщалось, что Вооруженные силы Турции изъявили желание доставить гуманитарную помощь в зону палестино-израильского конфликта и ждут соответствующего указания президента страны.

11 октября Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не одобряет любые действия против гражданского населения в зоне палестино-израильской эскалации.

Также турецкий лидер выразил мнение, что палестино-израильское обострение не закончится за одну или две недели. Эрдоган отметил, что озабоченность Турции этим конфликтом очень велика.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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