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В Москве водитель легковой машины протаранил грузовик

На МКАД легковая машина въехала в грузовик

В Москве на МКАД водитель легкового автомобиля врезался в грузовик. Об этом сообщает Дептранс в официальных соцсетях.

Инцидент произошел на внешней стороне 48-го километра МКАД. Крупная машина стояла на дороге, когда в нее врезался водитель автомобиля. На видео с места аварии заметно, как после сильного столкновения грузовик отъехал на несколько метров.

После произошедшего на место приехали оперативные службы столицы. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. На данный момент информации о пострадавших нет. Из-за сложившейся ситуации движение в районе затруднено.

Ранее под Волгоградом на мосту столкнулись восемь автомобилей.

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