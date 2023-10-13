В Москве водитель легковой машины протаранил грузовик

В Москве на МКАД водитель легкового автомобиля врезался в грузовик. Об этом сообщает Дептранс в официальных соцсетях.

Инцидент произошел на внешней стороне 48-го километра МКАД. Крупная машина стояла на дороге, когда в нее врезался водитель автомобиля. На видео с места аварии заметно, как после сильного столкновения грузовик отъехал на несколько метров.

После произошедшего на место приехали оперативные службы столицы. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. На данный момент информации о пострадавших нет. Из-за сложившейся ситуации движение в районе затруднено.

Ранее под Волгоградом на мосту столкнулись восемь автомобилей.