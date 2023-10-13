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В Ставрополе задержали участника запрещенного легиона «Свобода России»*

В Ставрополе задержали агитатора запрещенного в РФ легиона «Свобода России»

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Члена запрещенного в РФ легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) задержали в Ставрополе, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 48-летний Дмитрий Фимушкин, который полгода состоит в рядах организации, намеревался завербовать местного жителя, чтобы в дальнейшем подбить на совершение диверсии.

Накануне сотрудники Федеральной службы безопасности поймали его с поличным, когда он подбивал ставропольца вступить в ряды диверсионной группы и воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фимушкина уже привлекали по административной статье за неповиновение сотрудникам полиции. Теперь мужчине грозит пожизненный срок за содействие террористической деятельности.

В июле сотрудники ФСБ задержали жителя Казани по подозрению в участии в террористической деятельности. В Управлении ФСБ по Татарстану рассказали, что по заданию иностранных кураторов он планировал поджечь парк боевых машин на полигоне в Казанском танковом училище.

Ранее двое «Граждан СССР» рассказали, зачем пытались взорвать вышки связи.

*   организация запрещена в России
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