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В московском мишленовском ресторане произошел пожар

112: в ресторане Twins Garden в центре Москвы вспыхнула вытяжка

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Twins Garden

Пожар произошел в ресторане Twins Garden в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал 112. Заведение имеет две звезды Michelin.

По данным канала, в заведении вспыхнула вытяжка. Из здания эвакуировали 15 человек. Пожар удалось быстро ликвидировать.

До этого также в Москве в районе станции метро ВДНХ женщина подожгла дверь в квартиру, которую раньше снимала, с новыми арендаторами внутри. Как отмечается, возгорание было оперативно ликвидировано, в результате никто не пострадал. Правоохранители проверяют бывшую арендаторшу на причастность к поджогу.

В начале октября в Ростове-на-Дону спасатели ликвидировали возгорание на одном из складов города. Инцидент произошел на Шоссейной улице, недалеко от торгово-развлекательного центра «Мегамаг». Изначально площадь возгорания была небольшой, но быстро возросла до 200 квадратных метров.

Ранее в центре Москвы загорелся суперкар Lamborghini Aventador стоимостью 50 млн рублей.

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