В Москве незнакомец вытребовал у девушки интимные фото и заставил заниматься проституцией

Девушка с Урала в Москве познакомилась в юношей и оказалась в постели с тремя взрослыми мужчинами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

После переезда в столицу 16-летняя девушка поступила в колледж. В интернете она познакомилась с молодым человеком, который в переписке попросил девушку прислать интимные фото.

Получив фотографии, он начал угрожать студентке и заявил, что разошлет материалы, если она не заплатит ему 20 тысяч рублей. У девушки не было такой суммы, поэтому юноша предложил альтернативный вариант. В результате она переспала с тремя мужчинами за деньги.

После этого молодой человек снова стал требовать деньги, и несовершеннолетняя стала встречаться с незнакомцами на постоянной основе, чтобы отдать «долг».

Пострадавшая рассказала обо всем родителям. На данный момент вымогателя ищут. Возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией.

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