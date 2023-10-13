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В Москве незнакомец вытребовал у девушки интимные фото и заставил заниматься проституцией

В Москве 16-летнюю девушку вынудили заниматься проституцией из-за интимных фото

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Девушка с Урала в Москве познакомилась в юношей и оказалась в постели с тремя взрослыми мужчинами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

После переезда в столицу 16-летняя девушка поступила в колледж. В интернете она познакомилась с молодым человеком, который в переписке попросил девушку прислать интимные фото.

Получив фотографии, он начал угрожать студентке и заявил, что разошлет материалы, если она не заплатит ему 20 тысяч рублей. У девушки не было такой суммы, поэтому юноша предложил альтернативный вариант. В результате она переспала с тремя мужчинами за деньги.

После этого молодой человек снова стал требовать деньги, и несовершеннолетняя стала встречаться с незнакомцами на постоянной основе, чтобы отдать «долг».

Пострадавшая рассказала обо всем родителям. На данный момент вымогателя ищут. Возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией.

Ранее в Сочи задержали сутенера, который находился в розыске 12 лет.

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