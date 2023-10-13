Стало известно, сколько россиян планировали рождение детей заранее

Более половины (56%) россиян планировали беременность заранее, показал опрос kp.ru. В исследовании приняли участие 8,1 тыс. человек.

Согласно опросу, для 36% граждан дети в семье были долгожданными. Еще 20% отметили, что дети появились сразу, как только родители решились на это.

«Думающая, ответственная часть общества сейчас действительно планирует, рожают детей тогда, когда готовы к этому морально и финансово», — сказал один из участников исследования.

Четверть (24%) респондентов поделилась, что беременность в их семье была счастливым сюрпризом, потому что становиться родителями или рожать еще одного ребенка они не планировали. 7% сообщили, что новость о беременности в их жизни стала несвоевременной и неожиданной, поэтому опрошенным или их женам пришлось делать аборт. Оставшиеся 13% сообщили, что у них детей нет.

10 октября стало известно, что в 2025 году в России планируют увеличить максимальный размер пособия по беременности и родам до 794 тыс. рублей, а ежемесячного максимального пособия по уходу за ребенком — до 68,9 тыс. рублей.

Ранее гинеколог рассказала, как предотвратить частые проблемы в период беременности.