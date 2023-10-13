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Израиль выпустил две ракеты в направлении Ливана

Израиль выпустил две ракеты ПВО в направлении ливанского города Эн-Накура

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Tsafrir Abayov/AP

Израильская система ПВО «Железный купол» выпустила две ракеты в направлении ливанского города Эн-Накура, расположенного на юге страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ливанское национальное агентство Al Wataniya.

Уточняется, что над Эн-Накурой также кружат израильские самолеты-разведчики.

Почему активировался «Железный купол», СМИ не пишут.

Накануне ливанские СМИ сообщали, что с территории Ливана в сторону Израиля были выпущены три ракеты.

Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви предостерег ливанскую «Хезболлу» от вмешательства в конфликт.

10 октября «Хезболла» нанесла ракетные удары по израильским казармам «Пранит» и командному центру дивизии «Галилея», а также по командному центру батальона «Авивим». В организации сообщили, что это стало ответом на гибель трех бойцов «Хезболлы» в результате израильских атак на юг Ливана.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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