На жителя Чечни возбудили уголовное дело за поддержку теракта во Франции

На жителя Чечни возбудили уголовное дело за поддержку теракта, произошедшего во Франции в 2022 году. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что 19-летний Расул прокомментировал пост об обезглавливании учителя французской школы Самюэля Пети.

По версии следствия, молодой человек оставил комментарий под видеозаписью с террористом Абдулаком Анзоровым Расул еще 9 декабря 2020 года. Пост он сопроводил эмодзи с головой льва и пальцем, направленным вверх (мусульманский символ, означающий «Аллах един»).

Эксперты посчитали, что соответствующий комментарий содержит в себе признаки оправдания терроризма. Спустя два года удалось выяснить, что автором поста является Расул. На него возбудили уголовное дело по статье «публичное оправдание терроризма».

Теракт во Франции произошел 16 октября 2020 года. 18-летний Абдулак Анзоров, переехавший во Францию в 2008 году совершил теракт в отношении учителя Самюэля Пети после того, как тот назвал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда примером свободы слова.

Ранее во Владимире ФСБ завела дело после оправдания теракта во Франции в соцсети.