Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Минпромторга России заявил о переносе сроков выпуска авиадвигателя тягой до 35 тонн

Мантуров: российский авиадвигатель тягой до 35 тонн должен появиться к 2030 году

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Объединенная двигателестроительная корпорация должна завершить работы над тяжелым гражданским авиадвигателем ПД-35 до 2030 года. Планами с ТАСС поделился глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр пояснил, что максимальная тяга силового агрегата пока не озвучена. Эту характеристику уточнят в марте 2024 года, когда производитель представит подробности разработки.

«Не факт, что это будет 35 тонн, — это будет, скорее всего, меньшей тягой: от 26 до 35», — обратил внимание министр.

Он рассказал, что двигатель будет предназначен для нескольких самолетов. В первую очередь — это военно-транспортное воздушное судно грузоподъемностью около 100 тонн и широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, который Россия разрабатывает с Китаем.

До этого Министерство обороны РФ получило очередную партию истребителей Су-57, которые относятся к пятому поколению данного вида техники. Воздушно-космические силы РФ получили самолеты после завершения полного цикла заводских испытаний. Также техника прошла все необходимые тесты, уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность организации в стране дилерской сети для автомобилей Aurus.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий