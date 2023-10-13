Глава Минпромторга России заявил о переносе сроков выпуска авиадвигателя тягой до 35 тонн

Объединенная двигателестроительная корпорация должна завершить работы над тяжелым гражданским авиадвигателем ПД-35 до 2030 года. Планами с ТАСС поделился глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр пояснил, что максимальная тяга силового агрегата пока не озвучена. Эту характеристику уточнят в марте 2024 года, когда производитель представит подробности разработки.

«Не факт, что это будет 35 тонн, — это будет, скорее всего, меньшей тягой: от 26 до 35», — обратил внимание министр.

Он рассказал, что двигатель будет предназначен для нескольких самолетов. В первую очередь — это военно-транспортное воздушное судно грузоподъемностью около 100 тонн и широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, который Россия разрабатывает с Китаем.

До этого Министерство обороны РФ получило очередную партию истребителей Су-57, которые относятся к пятому поколению данного вида техники. Воздушно-космические силы РФ получили самолеты после завершения полного цикла заводских испытаний. Также техника прошла все необходимые тесты, уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность организации в стране дилерской сети для автомобилей Aurus.