Тяжелая ветка клена отправила 60-летнюю пенсионерку в реанимацию

В Петербурге во время шквального ветра на пожилую женщину упала крупная ветка клена. Об этом сообщает 78.ru.

Деталями инцидента поделилась дочь 60-летней местной жительницы. По словам женщины, пострадавшая шла со внучкой из школы, но, когда они двигались по аллее с деревьями, петербурженка услышала треск. Она оттолкнула девочку, но сама не успела убежать.

В результате крупная ветка клена рухнула на ноги женщины. Среди прохожих нашлись неравнодушные мужчины, но вчетвером они не смогли поднять часть дерева.

Помочь петербурженке смогли только спасатели. Россиянку госпитализировали, на данный момент она находится в реанимации. Врачи не дают оптимистичных прогнозов. Сама пострадавшая признается, что чувствует себя очень плохо.

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