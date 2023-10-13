Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тяжелая ветка клена отправила 60-летнюю пенсионерку в реанимацию

В Петербурге пожилая женщина попала в реанимацию из-за ветки клена

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Петербурге во время шквального ветра на пожилую женщину упала крупная ветка клена. Об этом сообщает 78.ru.

Деталями инцидента поделилась дочь 60-летней местной жительницы. По словам женщины, пострадавшая шла со внучкой из школы, но, когда они двигались по аллее с деревьями, петербурженка услышала треск. Она оттолкнула девочку, но сама не успела убежать.

В результате крупная ветка клена рухнула на ноги женщины. Среди прохожих нашлись неравнодушные мужчины, но вчетвером они не смогли поднять часть дерева.

Помочь петербурженке смогли только спасатели. Россиянку госпитализировали, на данный момент она находится в реанимации. Врачи не дают оптимистичных прогнозов. Сама пострадавшая признается, что чувствует себя очень плохо.

Ранее в Новосибирске пенсионерка похудела на 44 килограмма из-за редкого поражения сосудов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий