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Россиянка отомстила экс-мужу, приклеив фаллоимитатор на окно его машины

В Екатеринбурге женщина приклеила бывшему мужу фаллоимитатор на окно машины

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Жительница Екатеринбурга обвинила бывшего мужа в измене и оставила ему необычное послание на лобовом стекле автомобиля. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на Советской улице. Женщина приклеила искусственный половой орган к машине и закрепила рядом небольшую записку. В ней россиянка обвинила экс-возлюбленного в измене и сообщила, что фаллоимитатор они могут использовать вместе с любовницей.

Сам владелец машины сообщил, что таким образом бывшая возлюбленная хотела его скомпрометировать.

«Она меня преследует, следит в соцсетях, это не первый инцидент», — сообщил мужчина.

По его словам, он не хочет заявлять на экс-партнершу в правоохранительные органы. В ответ на инцидент он не планирует портить жизнь женщине.

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