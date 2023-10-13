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Воспитатели частного детсада в Новосибирске истязали более десяти детей

В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в истязании более 10 детей

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Depositphotos

В Новосибирске предъявлено обвинение двум воспитателям частного детского сада, которые истязали более десяти детей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, летом 2023 года педагоги не раз избивали воспитанников и применяли к ним «иные насильственные действия».

«От противоправных действий пострадали более десяти воспитанников частного дошкольного учреждения», — сообщается в публикации.

Обвиняемые задержаны. В скором времени им изберут меру пресечения.

По данным следователей, ранее обвинение предъявили заведующей учреждения в рамках статьи об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее в Красноярске над подростком начали издеваться после жалобы на тараканов в школе.

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