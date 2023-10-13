Агентство ООН по помощи палестинцам переместило свой оперштаб в Газе на юг анклава

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) сообщило о переводе своего оперативного штаба в секторе Газа на юг анклава в целях безопасности.

«БАПОР перевело свой центральный оперативный центр и международный персонал на юг, чтобы продолжить свои гуманитарные операции и поддержку своему персоналу и палестинским беженцам в секторе Газа», — говорится в сообщении агентства в X (бывший Twitter).

Также в БАПОР призывали власти Израиля защитить всех гражданских лиц в приютах агентств, в том числе школах.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее сообщил, что Израиль информировал организацию о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа в течение одних суток. Однако ООН выразила опасения относительно возможных гуманитарных последствий такого перемещения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уведомила, что гражданские лица, перемещенные в результате эвакуации в целях безопасности, смогут вернуться в свои дома в секторе Газа после нового уведомления.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.