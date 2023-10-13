В Госдуме нашлись противники надбавок к пенсиям

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила против законопроекта по надбавкам к пенсиям, заявив, что инициатива «не относится к концепции пенсионной системы» России, сообщает «Лента.ру».

«С учетом индексации размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2024 году составит 23 340 рублей. Мы планировали к 2024 году достигнуть двадцати тысяч. У нас на 7,5 процента пройдет индексация», — заявила Бессараб.

Остальные надбавки, как считает Бессараб, не соответствуют концепции пенсионной системы России, которая является солидарной — ее суть состоит в том, что работающие сейчас платят тем, кто находится на пенсии, тем самым обеспечивая работу системы.

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