Полиция Капитолия усиливает меры безопасности на фоне сообщений о готовящихся многочисленных антиизраильских протестах 13 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы усиливаем меры безопасности по всему комплексу Капитолия», — заявили в полиции.

Причину в правоохранительных органах пояснять не стали.

В Федеральном бюро расследований (ФБР) сообщили, что тоже осведомлены о потенциальных демонстрациях, связанных с палестино-израильским конфликтом, по всей территории страны. В ведомстве отметили, что находятся в кооперации с другими правоохранительными структурами и пообещали пресекать любые угрозы, которые могут появиться.

До этого член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин предложила американским законодателям разойтись по домам до следующей недели из-за повышенных мер безопасности в Капитолии и многочисленных антиизраильских протестов, которые планируются в пятницу в Вашингтоне.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.