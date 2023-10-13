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Москвичам рассказали о погоде на пятницу

Облачная погода с прояснениями и до 13°C тепла ожидается в Москве 13 октября

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и температура воздуха до плюс 13°C прогнозируются в Москве в пятницу, 13 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве прогнозируется +11…13°C тепла, в ночь на субботу ожидается до +4°C.

В Гидрометцентре подчеркнули, что в столице будет юго-западный и западный ветер в пределах 7-12 м/с, местами будут наблюдаться порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах +8…+13°C. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки +1°C.

До этого синоптик Александр Ильин рассказал, что до среды в Москве сохранится пасмурная и холодная погода, а к четвергу вернется тепло. В столице потеплеет до +15°C, а на смену снегу придет дождь.

Прорвавшийся в Россию морозный арктический воздух постепенно сдвигается с европейской части страны на юг, сообщил синоптик. По его прогнозу, в ближайшие дни температура воздуха будет составлять 3-5°C выше нуля, при этом порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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