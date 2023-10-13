Более 200 человек эвакуировали из Израиля в Индию

Государственный министр Индии по вопросам предпринимательства, развитию навыков, электроники и информационных технологий Раджив Чандрасекар заявил, что первый эвакуационный рейс по вывозу граждан Индии, застрявших в Израиле, прибыл в аэропорт Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, правительство Индии никогда не бросит ни одного индийца. Он добавил, что премьер-министр Нарендра Моди и правительство страны полны решимости защищать их, а также вернуть домой в целости и сохранности.

До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир готов стать посредником между Израилем и Палестиной без каких-либо условий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.