В Газе оценили местную систему здравоохранения

Представитель министерства здравоохранения Газы Ашраф Кудра заявил, что система здравоохранения в секторе находится на грани коллапса и не справляется с числом пострадавших от израильских ударов по анклаву. Об этом сообщает Al Mayadeen.

По его словам, медицинскую помощь в больницах Газы могут прекратить оказывать. Кудра утверждает, что отделения интенсивной терапии больше не могут принимать новых пациентов, а рост числа раненых превышает возможности действующих операционных залов.

До этого глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян заявил, что против Израиля могут быть открыты другие фронты.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.