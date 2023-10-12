Щенка с шестью лапами нашли прохожие на парковке

Щенка кокер-спаниеля с шестью лапами обнаружили местные жители на парковке в графстве Пемброкшир в Великобритании. Об этом сообщает People.

Собаку нашли случайные прохожие, они предположили, что щенка выбросили хозяева из-за его особенности — у кокер-спаниеля было шесть лап. Пса забрали в приют волонтеры.

После осмотра ветврачей выяснилось, что две лишние лапы пока никак не сказываются на здоровье спаниеля, щенок растет и развивается по возрасту. Лишняя пара лап внешне напоминает хвост русалки, найденышу дали имя Ариэль.

Из-за лишних лап у щенка не до конца сформирован таз, в ближайшее время собаку прооперируют и удалят мешающие ей недоразвитые конечности. Ветврачи дают положительный прогноз на восстановление собаки после операции, известно, что Ариэль уже нашли нового владельца.

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