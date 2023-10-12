На окраине Брянска взорвался сбитый украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что на окраине областного центра системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был подавлен украинский беспилотный летательный аппарат.

«Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ.», — говорится в сообщении.

Он добавил, что при падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. В результате инцидента пострадавших нет. Все оперативные и экстренные службы работают на месте.

До этого Богомаз сообщал, что Вооруженные силы Украины произвели обстрел сельскохозяйственного предприятия в Стародубском округе.

Также губернатор заявлял, что в Брянской области 16-летняя девушка получила ранения в результате обстрела маршрутки со стороны ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.