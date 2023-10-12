Сирены воздушной тревоги прозвучали на самом севере Израиля

Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население о возможной атаке с воздуха, прозвучали вечером в северных районах Израиля у границы с Ливаном. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

«Сирены прозвучали в городе Кирьят-Шмона и населенных пунктах в этом районе», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что режим воздушной тревоги был введен на территории израильского города Метула, который находится недалеко от границы с Ливаном.

Телеканал Al-Mayadeen также передавал, что с территории Ливана в сторону Израиля были выпущены три ракеты.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и сообщили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В тот же день министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране режим ЧП.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна теперь в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС была названа «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.