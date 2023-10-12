Полутораметровая ржавая труба насквозь проткнула 55-летнего садовника

В немецком Куксхафене 55-летний садовник не удержался и упал с высоты своего роста на ржавый прут. Об этом сообщает Metro.

Фрэнк Ваорин стриг деревья во дворе своего дома и упал на ржавую металлическую трубу, которая торчала из земли. Прут насквозь пронзил тело садовника в области ягодиц, прошел через туловище и пробил грудную клетку.

«Я помню, как висел на стержне, подняв ноги вверх. Мой сын быстро подсунул что-то мне под ноги, чтобы прут не сдвинулся дальше», — рассказал садовник.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, спасатели доставили его в больницу вместе с обрезком прута, медики извлекли его из тела мужчины.

Врачи отметили, что по счастливой случайности инородное тело не задело жизненно важные органы, сейчас садовник находится под медицинским наблюдением, его жизнь вне опасности.

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